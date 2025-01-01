K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 190: Kommissar Nasebands Tod (1)
22 Min.Ab 12
Michael Naseband hat sich undercover in eine Drogenbande eingeschleust. Ein großer Deal ist geplant und eine extra einberufene Sonderkommission soll bei der Übergabe vor Ort sein. Doch der geplante Zugriff wird von einer Gruppe Maskierter vereitelt: Die Mitglieder der Drogenbande werden erschossen. Kommissar Naseband kann fliehen, doch er wird enttarnt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1