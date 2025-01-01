K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Intrige gegen Naseband
21 Min.Ab 12
Grausiger Fund in einer Kiesgrube: Ein Mann wurde bei lebendigem Leib verschüttet! Eine Profilerin meldet sich bei den Kommissaren, sie glaubt an einen Serienkiller. Tatsächlich geschehen zwei weitere Morde mit ähnlichem Tätermuster. Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis ein Streifenpolizist eine unglaubliche Aussage macht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
