Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Intrige gegen Naseband

SAT.1Staffel 5Folge 26
Intrige gegen Naseband

Intrige gegen NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Intrige gegen Naseband

21 Min.Ab 12

Grausiger Fund in einer Kiesgrube: Ein Mann wurde bei lebendigem Leib verschüttet! Eine Profilerin meldet sich bei den Kommissaren, sie glaubt an einen Serienkiller. Tatsächlich geschehen zwei weitere Morde mit ähnlichem Tätermuster. Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis ein Streifenpolizist eine unglaubliche Aussage macht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen