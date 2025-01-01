K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Verruchte Kommissarin
21 Min.Ab 12
Ein Drogendealer wird grausam ermordet, der Verdacht fällt auf einen Nachtclubbesitzer. Alexandra Rietz ermittelt undercover und macht den Verdächtigen an. Ihr Plan geht auf: Neben seinem Bett bietet er ihr auch eine lukrativen Job an. Sie soll Nachschub für seinen Mädchenhandel beschaffen. Bevor die Kommissarin den perversen Menschenhändler überführen kann, gerät sie selbst in dessen Visier ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1