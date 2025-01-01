K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Der Anwaltskiller
21 Min.Ab 12
Ein angesehener Anwalt wird brutal ermordet. Unterlagen aus seinem Safe belasten seine beiden Partner. Die haben Geld der Kanzlei veruntreut und sollten gefeuert werden. Als jedoch kurz darauf einer der beiden Partner ebenfalls ermordet wird, kommen den Kommissaren Zweifel. Möglicherweise soll auch der dritte Anwalt sterben. Können die Kommissare den Mörder rechtzeitig fassen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1