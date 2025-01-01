Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Anwaltskiller

SAT.1Staffel 5Folge 30
Der Anwaltskiller

Der AnwaltskillerJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Der Anwaltskiller

21 Min.Ab 12

Ein angesehener Anwalt wird brutal ermordet. Unterlagen aus seinem Safe belasten seine beiden Partner. Die haben Geld der Kanzlei veruntreut und sollten gefeuert werden. Als jedoch kurz darauf einer der beiden Partner ebenfalls ermordet wird, kommen den Kommissaren Zweifel. Möglicherweise soll auch der dritte Anwalt sterben. Können die Kommissare den Mörder rechtzeitig fassen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen