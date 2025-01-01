K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Blutige Junggesellenparty
21 Min.Ab 12
Ein Ex-Kollege der Kommissare verschwindet spurlos nach seinem Junggesellenabschied. Zuletzt wurde er in einem Bordell gesehen. Als eine Prostituierte des Puffs tot aufgefunden wird, gerät der Vermisste unter Verdacht. Seine Verlobte kann nicht glauben, dass ihr zukünftiger Mann ein Hurenmörder ist. Als die Kommissare den Flüchtigen finden, kommt es fast zu einem Unglück ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1