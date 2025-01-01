Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 32
21 Min.Ab 12

Ein Mann wird nachts erschlagen im Bett eines Möbelhauses gefunden. Kurz vor seinem Tod hatte er Oralverkehr. Die Frau des Toten gibt an, dass ihr Mann am Abend ein Lehrerseminar besuchen wollte. Doch die Kommissare decken auf, dass der Tote bei einer geheimen Kuschelparty im Möbelhaus war. Bei diesen Partys ist nur kuscheln erlaubt, Sex ist verboten.

