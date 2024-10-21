Kommissar Grass in der SexfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Kommissar Grass in der Sexfalle
21 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 6
In einer Bar flirtet Kommissar Grass mit einer attraktiven Frau. Am nächsten Tag wird sie tot aufgefunden - erdrosselt bei einem perversen Sexspiel! Eine Nachbarin des Opfers hat Gerrit Grass am Tatort gesehen, doch er kann sich an nichts erinnern. Hat er unter starkem Alkoholeinfluss tatsächlich die Kontrolle verloren?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
