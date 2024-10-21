Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Grass in der Sexfalle

SAT.1Staffel 5Folge 33vom 21.10.2024
Kommissar Grass in der Sexfalle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Kommissar Grass in der Sexfalle

21 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 6

In einer Bar flirtet Kommissar Grass mit einer attraktiven Frau. Am nächsten Tag wird sie tot aufgefunden - erdrosselt bei einem perversen Sexspiel! Eine Nachbarin des Opfers hat Gerrit Grass am Tatort gesehen, doch er kann sich an nichts erinnern. Hat er unter starkem Alkoholeinfluss tatsächlich die Kontrolle verloren?

