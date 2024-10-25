Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 45vom 25.10.2024
Folge 45: Gefährliche Mitbewohnerin

21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Eine junge Frau zieht bei Gerrit Grass in die WG ein. Alle sind glücklich über die neue Mitbewohnerin, bis Kommissar Grass in ihrem Zimmer eine Waffe findet. Bevor er sie dazu befragen kann, ist die junge Frau verschwunden. Die Mutter der neuen Mitbewohnerin ist überrascht, sie wusste nicht einmal, dass ihre Tochter ausgezogen war. Was hat die junge Frau vor?

