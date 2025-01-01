Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 47
21 Min.Ab 12

Ein entlassener Sextäter wird rückfällig: Er vergewaltigt ein Mädchen und ermordet es anschließend. Die Psychologin des Ex-Häftlings kann sich den Rückfall nicht erklären. Dank ihres Gutachtens ist der Mann frei. Die Kommissare entdecken geheime Briefe zwischen Täter und Opfer. In ihnen ist von einer unerwiderten Liebe des Sextäters die Rede. Er droht damit, weitere Mädchen zu vergewaltigen.

