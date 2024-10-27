Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die gekaufte Ehefrau

SAT.1Staffel 5Folge 52vom 27.10.2024
Die gekaufte Ehefrau

Die gekaufte EhefrauJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Die gekaufte Ehefrau

21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Gerichtsmediziner Alsleben trifft sich mit ehemaligen Studienkollegen und deren Ehefrauen zum Abendessen. Am nächsten Tag wird eine der Frauen tot aufgefunden, sie wurde brutal erschlagen! Als die Kommissare ihrem Mann die Todesnachricht überbringen wollen, erleben sie eine Überraschung: Der Arzt ist zwar verheiratet, aber nicht mit dem Opfer!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen