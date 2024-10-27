Polizeichef in der SexfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Polizeichef in der Sexfalle
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Die Kommissare gehen einem Hinweis auf Drogenhandel in einem Bordell nach. Bei der Razzia versucht einer der Bordellbesucher unerkannt zu entkommen: Der Polizeipräsident in Begleitung einer Prostituierten! Hat er eine Sexaffäre mit dem Mädchen? Kurz darauf wird die Hure ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Alle Spuren führen zum Polizeichef.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
