K 11 - Kommissare im Einsatz

Die geerbte Porno-Wohnung

SAT.1Staffel 5Folge 55vom 28.10.2024
21 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Ein ehemaliger Krimineller vererbt Michael Naseband eine Wohnung und eine ominöse DVD. Schnell stellt sich heraus, dass die Wohnung als Drehort für Vergewaltigungspornos diente! Die DVD dokumentiert eines der perversen Schauspiele: Ein maskierter Mann fällt brutal über sein benommenes Opfer her. Warum ließ der Verstorbene dem Kommissar das Material zukommen?

SAT.1
