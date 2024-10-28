Die geerbte Porno-WohnungJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Die geerbte Porno-Wohnung
21 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Ein ehemaliger Krimineller vererbt Michael Naseband eine Wohnung und eine ominöse DVD. Schnell stellt sich heraus, dass die Wohnung als Drehort für Vergewaltigungspornos diente! Die DVD dokumentiert eines der perversen Schauspiele: Ein maskierter Mann fällt brutal über sein benommenes Opfer her. Warum ließ der Verstorbene dem Kommissar das Material zukommen?
Staffel 5
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
