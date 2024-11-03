Doppelleben einer BrautJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Doppelleben einer Braut
22 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Wenige Tage vor seiner geplanten Hochzeit wird ein Brautpaar brutal überfallen. Während für den Bräutigam jede Hilfe zu spät kommt, überlebt seine Verlobte leicht verletzt. Eine Spur führt zur Ex-Freundin des Toten. Wollte sie ihre Rivalin aus dem Weg räumen? Doch die Ex belastet die verletzte Verlobte: Die Braut hat als Prostituierte gearbeitet.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1