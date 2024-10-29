Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiges Ehedrama

SAT.1Staffel 5Folge 57vom 29.10.2024
Folge 57: Blutiges Ehedrama

21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Mysteriöser Doppelmord an einem Ehepaar. Nachdem der Mann seine thailändische Frau erstochen hat, wurde er von einem Unbekannten erschossen. In den Unterlagen des Mannes entdecken die Kommissare Sexanzeigen einer Zeitung. Der Tote hat seine Frau als Prostituierte angeboten. Sie wollte ihren Mann für einen Freier verlassen und musste deshalb sterben ...

SAT.1
