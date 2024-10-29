K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Kleine Biester im K11
21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Eine Boxtrainerin wird ermordet. Bei der Obduktion macht der Gerichtsmediziner eine seltsame Entdeckung: Im Körper der Toten ist ein USB-Stick versteckt. Auf dem gespeicherten Video wird ein gefesselter Junge von maskierten Männern massiv verprügelt. Doch während die Kommissare Rietz und Naseband in der Boxschule ermitteln, macht der Mörder der Boxtrainerin Jagd auf das einzige Beweisstück ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1