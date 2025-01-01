K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Tod einer Sex-Sklavin
21 Min.Ab 12
In einem Müllcontainer wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Die Tote ist komplett nackt und goldfarben bemalt. Sie arbeitet in einem SM-Club, die goldene Farbe steht für den passiven Part. Ihr letzter Kunde gerät unter Verdacht. Möglicherweise starb die Sex-Sklavin während eines Atemkontrollspiels ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1