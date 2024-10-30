K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Tödlicher Virus
20 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Die Kommissare stürmen ein illegales Bordell. Eine der Prostituierten widersetzt sich der Festnahme und verletzt Gerrit Grass mit einer Glasflasche. Aus Panik stürzt sie sich vom Balkon des ersten Stocks und zieht sich dabei eine blutige Wunde zu. Ohne Rücksicht auf seine eigene Verletzung leistet der Kommissar erste Hilfe. Beim anschließenden Verhör dann der Schock: Die Frau ist HIV positiv!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1