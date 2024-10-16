Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 636vom 16.10.2024
21 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Ein Pfarrer behauptet, dass er Opfer eines Justizirrtums ist. Angeblich saß er 9 Jahre unschuldig im Gefängnis für den Mord an einer jungen Frau, den er nie begangen hat. Nach seiner Haftentlassung wird erneut eine junge Frau ermordet. Und wieder sprechen alle Beweise gegen den Geistlichen. Michael Naseband glaubt dem Pfarrer, dass er unschuldig ist.

