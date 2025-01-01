K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Die Liebe des Feuerschluckers
21 Min.Ab 12
Brandanschlag auf den Feuerschlucker eines Zirkus: Er überlebt schwer verletzt. In seinem Wohnwagen finden die Kommissare einen Drohbrief. Sein eigener Schwiegervater wollte ihn aus dem Zirkus werfen. Der Täter scheint gefunden, doch eine Prostituierte gibt dem Mann ein Alibi für die Tatzeit. Eine neue Spur führt zur Ehefrau des Feuerschluckers ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1