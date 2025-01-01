Kommissarin in der DrogenfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 656: Kommissarin in der Drogenfalle
21 Min.Ab 12
Eine Freundin von Alexandra Rietz wird brutal vor ihrem Haus niedergeschlagen. Der Täter klaut ihr Auto und hinterlässt eine grausame Nachricht an ihrer Wohnungstür, die weitere Überfälle ankündigt. Die Freundin der Kommissarin scheint etwas in ihrem Besitz zu haben, was der Täter unbedingt haben will. Alexandra Rietz nimmt die Fahndung auf, doch der Psychopath ist schneller ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1