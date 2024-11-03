Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Grass im Fadenkreuz

SAT.1Staffel 5Folge 71vom 03.11.2024
Kommissar Grass im Fadenkreuz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Kommissar Grass im Fadenkreuz

21 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 6

Kommissar Grass erhält ominöse Drohbriefe. Die Hinweise verdichten sich auf einen ehemaligen Häftling, den der Kommissar vor Jahren festgenommen hat. Als Gerrit Grass überraschend Besuch von einem alten Bekannten erhält, nimmt das Drama seinen Lauf: Der Freund des Kommissars, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, wird auf offener Straße niedergeschossen!

