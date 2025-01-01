K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Kriminelle Kids
21 Min.Ab 12
In die WG von Gerrit Grass wird eingebrochen, der Kommissar ertappt die Täter auf frischer Tat. Es gelingt ihm, einen der Einbrecher zu fassen, doch er muss ihn wieder laufen lassen. Der Täter ist erst 13 und noch nicht strafmündig! Besonders frustrierend: Er war an einer ganzen Einbruchsserie beteiligt, ebenso wie seine Komplizen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1