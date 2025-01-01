Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diagnose: Mord

SAT.1Staffel 5Folge 76
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 76: Diagnose: Mord

21 Min.Ab 12

Die Chefin einer Privatklinik wird brutal ermordet. Das dunkle Geheimnis der Toten: Sie hatte eine Affäre mit dem Kollegen ihres Mannes - und sie war schwanger von ihm! Ihr Ehemann hat ein Alibi: Er war zur Tatzeit auf einem Ärztekongress. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tote ihren Mann verlassen wollte, um mit ihrem Geliebten neu anzufangen.

SAT.1
