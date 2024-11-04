Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexterror in der Nachbarschaft

SAT.1Staffel 5Folge 77vom 04.11.2024
Sexterror in der Nachbarschaft

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Sexterror in der Nachbarschaft

22 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Ein Exhibitionist versetzt ein ganzes Stadtviertel in Aufruhr. Der Unbekannte hat sich bereits vor mehreren Frauen aus der Nachbarschaft entblößt. Er tritt stets maskiert auf. Als die Hysterie wächst, beschuldigen sich die Bewohner gegenseitig. Der Triebtäter schlägt erneut zu, er geht sogar einen Schritt weiter: Im letzten Moment kann eine Passantin die Vergewaltigung einer Studentin verhindern.

