K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 79
Der letzte Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Der letzte Einsatz

21 Min.Ab 12

Ein Polizist wird während einer Drogenrazzia erschossen. Seine Partnerin hat den Todesschützen gesehen, konnte ihn aber nicht stellen. Die Kommissare vermuten, dass ein Mitglied des Drogenrings hinter dem Mord an ihrem Kollegen steckt. Doch die Ermittlungen drehen sich im Kreis: keine Fingerabdrücke, keine Täterspuren, keine weiteren Zeugen.

SAT.1
