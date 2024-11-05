Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tierischer Kronzeuge

SAT.1Staffel 5Folge 80vom 05.11.2024
Tierischer Kronzeuge

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 80: Tierischer Kronzeuge

22 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Die Kommissare Rietz und Grass finden bei einem Ausflug an einen See einen herrenlosen Hund. Aufgrund des Hundehalsbandes ist die Halterin schnell ermittelt. Doch die Journalistin ist seit einigen Tagen verschwunden. Die Kommissare lassen den See von Tauchern absuchen. Sie finden die Leiche der jungen Frau. Die Journalistin war bereits tot, als ihr Wagen in den See fuhr.

