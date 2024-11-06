Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die männermordende Blondine

SAT.1Staffel 5Folge 81vom 06.11.2024
Die männermordende Blondine

Die männermordende BlondineJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 81: Die männermordende Blondine

22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Die Kommissare ermitteln in einer Mordserie: Zwei Männer wurden nach exakt demselben Muster umgebracht. Außerdem waren beide Opfer per Kontaktanzeige auf der Suche nach einer Frau und hatten kurz vor ihrem Tod Besuch von einer Blondine. Um der Serienkillerin auf die Schliche zu kommen, beschließt Michael Naseband eine Kontaktanzeige im gleichen Stil wie die der Opfer aufzugeben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen