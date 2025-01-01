K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Das perfekte Alibi
22 Min.Ab 12
Ein Häftling wird aus dem Gefängnis entlassen. Wenige Stunden später findet man seine Leiche in einem Hotelzimmer, er wurde aus nächster Nähe erschossen. Die Spur führt zu zwei Frauen, mit denen der Tote an seinem Entlassungstag verabredet war. Beide haben ihm Liebesbriefe in die Haftanstalt geschrieben, doch nur eine der beiden Frauen scheint tatsächlich zu existieren.
