K 11 - Kommissare im Einsatz

Sextherapie für Naseband

SAT.1Staffel 5Folge 83vom 06.11.2024
Sextherapie für Naseband

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Sextherapie für Naseband

22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Ein Polizist wird in seiner Badewanne ermordet aufgefunden. Die Hausdurchsuchung bringt ein dunkles Geheimnis ans Licht: Der Kollege war drogen- und sexsüchtig! Er benutzte seine Dienstmarke, um Frauen zum Sex zu zwingen. Die Spur führt zu einer Therapiegruppe für Sexsüchtige, die der der Mann kurz vor seinem Tod besuchte. Michael Naseband schleust sich undercover in die Gruppe ein ...

