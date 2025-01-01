K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Die Stimme des Vergewaltigers
22 Min.Ab 12
Raubüberfall auf ein Bistro. Der Besitzer verständigt die Polizei. Noch bevor der Fall gelöst ist, verschwindet der Inhaber des Bistros spurlos. Er soll vor Jahren eine Polizistin vergewaltigt haben. Mangels Beweisen wurde damals das Verfahren eingestellt. Bei den Ermittlungen zum Überfall auf das Bistro hat die vergewaltigte Kripobeamtin ihren Peiniger wiedererkannt und will sich nun rächen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1