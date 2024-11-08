K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Die gekaufte Familie
22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Eine junge Künstlerin wird in ihrem Atelier brutal erschlagen. Ihr Ehemann macht sich verdächtig: Der Tod seiner Frau scheint ihn ebenso wenig zu interessieren wie das gemeinsame Baby. Dann die Überraschung: Die Tote war lesbisch und hatte eine feste Beziehung mit einer Frau. Doch damit nicht genug - sie war auch niemals schwanger! Weshalb war sie verheiratet und woher kommt das Kind?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
