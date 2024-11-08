Intrigen bei der ModelwahlJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Intrigen bei der Modelwahl
20 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Bei einer Mister-Wahl wird ein Teilnehmer brutal erschlagen aufgefunden. Schon im Jahr zuvor gab es einen Anschlag während des Wettbewerbs. Gerrit Grass soll undercover den Täter entlarven und nimmt an der Wahl zum "Dreamboy des Jahres" teil. Der Kommissar stößt bei seinen Ermittlungen auf Sexaffären und Intrigen unter den Konkurrenten ...
