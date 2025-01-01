K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Rivalen der Rennbahn
21 Min.Ab 12
Auf einem Pferdehof wird ein wertvoller Deckhengst gestohlen. Die Gutsbesitzer sind verzweifelt, das Tier ist ihre einzige Existenzgrundlage. Doch es kommt noch Schlimmer: In einer Pferdebox wird kurz darauf eine verscharrte Leiche gefunden! Steht der Mord in Zusammenhang mit dem verschwundenen Zuchthengst? Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis sie im Nachlass des Toten eindeutige Fotos finden...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1