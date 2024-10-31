K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Das Drogeninternat
21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Die Kommissare Naseband und Grass ermitteln in einem Internat: Die Direktorin hat im Garten der Schule eine versteckte Hanfplantage entdeckt. Der für den Garten zuständige Hausmeister - ein ehemaliger Häftling - will von den angebauten Drogen nichts wissen. Dennoch entlässt ihn die Direktorin fristlos. Am nächsten Tag wird sie Opfer eines Autounfalls, ihr Wagen wurde sabotiert!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
