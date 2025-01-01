Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Verabredung

SAT.1Staffel 5Folge 96
Gefährliche Verabredung

Gefährliche VerabredungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Gefährliche Verabredung

22 Min.Ab 12

Ein Mann hat versucht, eine junge Joggerin im Park zu vergewaltigen. Mithilfe eines Phantombilds wird der Täter schnell gefasst, aber der behauptet, er war mit der Joggerin über das Internet zum anonymen Sex im Park verabredet, und kann dies mit einer E-Mail beweisen. Doch die Joggerin bleibt bei ihrer Aussage. Wer wollte die junge Frau zum Vergewaltigungsopfer werden lassen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen