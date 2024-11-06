Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Blind Date

SAT.1Staffel 5Folge 97vom 06.11.2024
Folge 97: Tödliches Blind Date

22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Die Frau eines Kollegen wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass sie sich über das Internet desöfteren mit fremden Männern verabredet hat und auch kurz vor ihrem Tod ein Blind Date hatte. Doch der Verdächtige hat ein Alibi. Der Ehemann der Toten will von den Treffen nichts gewusst haben, doch in der Wohnung der Toten finden sich Wanzen und Kameras. Hat der Polizist seine eigene Frau ermordet?

SAT.1
