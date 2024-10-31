Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verliebt und verraten

SAT.1Staffel 5Folge 98vom 31.10.2024
Folge 98: Verliebt und verraten

21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Der Bruder des Staatsanwalts stellt bei einem Abendessen seine neue Freundin vor. Am nächsten Morgen verschwinden die junge Frau und der Staatsanwalt spurlos. Ihr krimineller Exfreund hat die beiden entführt. Der eifersüchtige Mann weiß nicht, dass er den Falschen gekidnappt hat. Der Staatsanwalt spielt das gefährliche Spiel mit, um seinen Bruder zu schützen ...

SAT.1
