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K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe unter Frauen

SAT.1Staffel 7Folge 56vom 05.08.2022
Liebe unter Frauen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 56: Liebe unter Frauen

23 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12

Eine schwangere Frau wird tot in einem Möbelhaus gefunden - alles deutet auf Selbstmord hin. Doch die Obduktion belegt: Sie starb nicht in dem Möbelhaus, sondern ist ertrunken, denn in ihrem Magen finden sich Reste eines Badezusatzes.

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