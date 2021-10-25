Kommisare im FadenkreuzJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Kommisare im Fadenkreuz
22 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Eine Kollegin vom K9 wird von einem Profikiller kaltblütig ermordet. Vor drei Jahren hatten die Kommissare Rietz und Naseband mit ihr gemeinsam in einer Sonderkommission gearbeitet.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1