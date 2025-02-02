Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommisare im Fadenkreuz

SAT.1Staffel 7Folge 97vom 02.02.2025
Kommisare im Fadenkreuz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Kommisare im Fadenkreuz

22 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12

Eine Kollegin vom K9 wird von einem Profikiller kaltblütig ermordet. Vor drei Jahren hatten die Kommissare Rietz und Naseband mit ihr gemeinsam in einer Sonderkommission gearbeitet. Das bringt die Kommissare nicht nur auf die Spur des Täters, sondern auch zu der bedrohlichen Erkenntnis, dass sie selbst in höchster Gefahr schweben ...

