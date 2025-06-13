K11 - Die neuen Fälle
Folge 24: Falsche Fährte
23 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler verhindern zusammen mit dem SEK einen großen Drogendeal. Doch bei der Flucht kommt es zu einer Schießerei.
