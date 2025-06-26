Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Ich werde dein Richter sein

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 26.06.2025
Ich werde dein Richter sein

Ich werde dein Richter seinJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 28: Ich werde dein Richter sein

23 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Eine Anwältin meldet am helllichten Tag einen Einbruch. Doch der Täter hat nichts gestohlen, sondern etwas da gelassen: einen Drohbrief mit einem rätselhaften Spruch und einem Pentagramm. Alles deutet auf einen Racheakt hin. Die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler merken zu spät, dass der Täter seine Rache genüsslich auskostet und geraten in ein rasantes Katz- und Mausspiel. Die Frage ist nur: Wer ist die Katze und wer die Maus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen