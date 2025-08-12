K11 - Die neuen Fälle
Folge 31: Feuer und Flamme
23 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Feuer und Flamme: Brandanschlag auf ein Einfamilienhaus! Zunächst deutet alles auf einen Versicherungsbetrug hin. Als bei einer Pizzeria ein weiteres Feuer ausbricht, ist klar: ein Feuerteufel ist am Werk.
