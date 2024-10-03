Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Ein Grab im Kiesbett

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 03.10.2024
Ein Grab im Kiesbett

K11 - Die neuen Fälle

Folge 36: Ein Grab im Kiesbett

23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

Ein Mann wird tot in einer Kiesgrube gefunden. Die Todesursache ist sofort klar: Mord! Doch die Suche nach dem Täter wird zur Sisyphusarbeit. Die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm stoßen auf zahlreiche Verdächtige und Geheimnisse, verärgerte Konkurrenten, frustrierte Mitarbeiter und ein uneheliches Kind. Doch wer von ihnen war skrupellos genug für eine so grausame Tat?

