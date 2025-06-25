K11 - Die neuen Fälle
Folge 38: Das ausgesetzte Baby
23 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Das ausgesetzte Baby: Ein neugeborenes Baby wird vor einer Kirche ausgesetzt. Von den Eltern keine Spur. Der einzige Hinweis: ein kryptischer Brief, den die Kommissare erst richtig deuten müssen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen