SAT.1 GOLDStaffel 15Folge 1vom 11.02.2025
41 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 16

Catherine Walker schätzt sich glücklich, mit ihrem Mann Michael auf Hawaii zu wohnen. Doch das Leben im Paradies wird zerstört, als Michael seine Frau am 15. November 2014 tot in deren Schlafzimmer auffindet. Er ist sich sicher, dass Catherine Selbstmord begangen hat. Doch die Ermittlungen ergeben, dass es sich um Mord handelt und der vermeintlich traurige Ehemann viele Geheimnisse verbirgt?

