Vier Morde in vier Tagen

SAT.1 GOLDStaffel 15Folge 6vom 25.02.2025
Folge 6: Vier Morde in vier Tagen

40 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 16

Nachdem Mark Spotz seinen Bruder bei einer Auseinandersetzung erschießt, flieht er gemeinsam mit seiner Freundin Christina Noland. Das Paar befindet sich in einem Blutrausch und ermordet auf der Flucht zwei Frauen, bis sich Christina der Polizei stellt. Auf der Suche nach Spotz finden die Ermittler eine weitere Leiche.

SAT.1 GOLD
