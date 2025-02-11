Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Tödliche Gier

SAT.1 GOLD Staffel 15 Folge 2 vom 11.02.2025
Tödliche Gier

Folge 2: Tödliche Gier

40 Min. Folge vom 11.02.2025 Ab 12

Nach einer langen Ehe verlässt Frank Stonemark seine Gattin Elaine für eine 22 Jahre jüngere Frau. Frank und Carmen heiraten und er ernennt sie zur neuen Geschäftspartnerin seines Immobilienunternehmens. Am 30. Oktober 2017 meldet Carmen ihren Ehemann als vermisst. Sie behauptet, dass Frank abgehauen ist. Doch die Ermittler finden ein halbes Jahr später Franks Auto mit dessen Blutspuren. Kurz darauf erhält die Polizei einen Anruf, der bestätigt, dass der Vermisste tot ist.

