Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 8: Tödliches Trio
40 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 16
Im März 1992 wird das wohlhabende Ehepaar Jack und Caren Koslow mitten in der Nacht überfallen. Die Frau wird brutal ermordet, während der Mann mit leichten Verletzungen überlebt. Die Polizei geht anfangs davon aus, dass Jack Koslow selbst für die Tat verantwortlich ist. Doch schon bald richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auf Jacks Adoptivtochter Kristi Koslow, ihren Freund Brian Salter und deren gemeinsamen Freund Jeffrey Dillingham.
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Universal Studios Limited