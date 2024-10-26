Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Tödliches Trio

sixxStaffel 15Folge 8vom 26.10.2024
Tödliches Trio

Tödliches TrioJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 8: Tödliches Trio

40 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 16

Im März 1992 wird das wohlhabende Ehepaar Jack und Caren Koslow mitten in der Nacht überfallen. Die Frau wird brutal ermordet, während der Mann mit leichten Verletzungen überlebt. Die Polizei geht anfangs davon aus, dass Jack Koslow selbst für die Tat verantwortlich ist. Doch schon bald richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auf Jacks Adoptivtochter Kristi Koslow, ihren Freund Brian Salter und deren gemeinsamen Freund Jeffrey Dillingham.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
sixx
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 2 Staffeln und Folgen