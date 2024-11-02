Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Tödliche Teenagerliebe

sixxStaffel 15Folge 9vom 02.11.2024
Tödliche Teenagerliebe

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 9: Tödliche Teenagerliebe

41 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12

Im Jahr 2017 wird die 58-jährige Toni Abad erschlagen im Kofferraum ihres Wagens aufgefunden. Zunächst ist völlig unklar, wer die Tat verübt haben könnte, da keine Wertgegenstände entwendet wurden - es also kein Raubmord war. Eine Zeugin sagt aus, dass eine junge Frau Toni in der Tatnacht nach einer Mitfahrgelegenheit gefragt habe. Bei der Frau handelt es sich um De'Asia Page. Die Polizei ist sich jedoch sicher, dass die 18-Jährige den Mord nicht allein begangen hat.

